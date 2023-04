Pérez na zege in sprintrace vooral trots op monteurs Red Bull

Sergio Pérez klonk bijzonder zelfverzekerd na zijn overtuigende zege in de sprintrace bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan. “Ik ben er vrij zeker van dat ik morgen voor de overwinning kan strijden in de hoofdrace. Ik ga ervoor”, zei de Mexicaan van Red Bull.

Pérez startte als tweede in de sprintrace in Bakoe, maar wist op het stratencircuit Charles Leclerc af te troeven. De Monegask van Ferrari maakte in de kwalificatie de meeste indruk, maar in de race miste hij de snelheid om de Red Bull van de teamgenoot van wereldkampioen Max Verstappen van zich af te houden. Pérez ging halverwege de race van 100 kilometer over Leclerc heen.

“Deze zege geeft veel voldoening. Ik moet vooral het team bedanken, want de jongens hebben fantastisch werk afgeleverd. Ik ben trots op hen, want dit nieuwe format met sprintkwalificatie en sprintrace is niet eenvoudig. Het zet de coureurs, monteurs en engineers enorm onder druk”, aldus Pérez, die zondag als derde start in de Grote Prijs en dan opnieuw Leclerc voor hem heeft, maar ook Verstappen.

In het kampioenschap leidt Verstappen, Pérez volgt op 13 punten achterstand. De Mexicaan won dit jaar de GP van Saudi-Arabië, Verstappen was de beste in Bahrein en Australië.