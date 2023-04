Yates nieuwe leider Ronde van Romandië na zege in koninginnenrit

De Britse wielrenner Adam Yates heeft de koninginnenrit in de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De renner van UAE Team Emirates was na een bergetappe over 161 kilometer van Sion naar Thyon 2000 de beste op de lange slotklim.

Yates kwam 7 seconden eerder over de meet dan de Fransman Thibaut Pinot. De Italiaan Damiano Caruso arriveerde als derde in Thyon 2000 op 19 seconden van de winnaar.

Yates nam door zijn zege tevens de leiding in het algemeen klassement. Hij heeft 19 seconden voorsprong op de Amerikaan Matteo Jorgenson.

Geletruidrager Juan Ayuso, ploeggenoot van Yates, moest op de slotklim de concurrentie laten gaan. “We hebben alles gedaan om hem te helpen, maar hij is na een lange blessure nog terug in vorm aan het komen”, zei Yates. “Hij gaf me het teken dat ik voorop moest blijven en toen heb ik dat geprobeerd en alles gegeven tot aan de finish.” Ayuso kwam op ruim 3 minuten van Yates binnen.

Voor Yates is het de tweede zege van het seizoen, nadat hij eerder een etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten had gewonnen. “Het is mooi weer te winnen. Ik had wat pech in de afgelopen wedstrijden. Ik was hard gevallen in de Ronde van Catalonië, daar moest ik van herstellen.”

De Ronde van Romandië eindigt zondag met een rit van Vufflens-la-Ville naar Genève.