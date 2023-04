Pérez zegeviert in sprintrace Bakoe, boze Verstappen derde

Sergio Pérez heeft bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan de eerste sprintrace van dit seizoen in de Formule 1 gewonnen. De Mexicaan van Red Bull startte op het stratencircuit van Bakoe als tweede, maar wist halverwege de race over 100 kilometer Charles Leclerc van Ferrari in te halen. De Monegask werd tweede.

Max Verstappen eindigde als derde. De tweevoudig wereldkampioen wist na een herstart in de race, die nodig was nadat Yuki Tsunoda een wiel was kwijtgeraakt, de Brit George Russell in te halen.

De Nederlander was die derde plek in de eerste ronde kwijtgeraakt aan zijn rivaal van Mercedes, die direct na de start nogal agressief door de binnenbocht inhaalde. Verstappen moest zoveel naar buiten uitwijken, dat hij schade reed aan zijn auto. Er zat een heel gat in de zijkant van zijn Red Bull.

Verstappen reageerde via de boordradio bijzonder verbolgen. “Belachelijk. Hij geeft mij geen enkele ruimte en nu heb ik schade”, riep hij. De wedstrijdleiding greep echter niet in en liet de actie van Russell onbestraft.

Met dat gat in zijn auto kon Verstappen niet meer de maximale snelheid halen en een serieuze aanval doen op de tweede plek van Leclerc. De Nederlander stapte na de race meteen op Russell af om verhaal te halen. “Waarom neem je zoveel risico en geef je geen ruimte? We rijden allemaal op koude banden en hebben geen grip”, zei hij nijdig.

Russell had duidelijk geen zin in ruzie en liep snel weg. Later zou hij verklaren dat hij alle recht had om binnendoor in te halen en dat Verstappen zelf het risico nam om naast hem te blijven. “Uiteraard was het niet mijn bedoeling hem schade toe te brengen.”

De wereldkampioen was later voor de camera van de Formule 1 al wat kalmer. “Ik snap gewoon niet waarom hij zoveel risico neemt in de eerste ronde en niet wat ruimte laat. Maar het is wat het is. Ik heb toch wat belangrijke punten kunnen scoren.”

Nyck de Vries reed een zeer behoorlijke sprintrace, waarin hij in zijn AlphaTauri vanaf de achttiende plaats oprukte naar de veertiende plaats. Die positie leverde hem geen WK-punten op.

Verstappen kwam op 75 punten in het kampioenschap en is daarmee de leider. Teamgenoot Pérez liep iets in en staat tweede met 62 punten. Fernando Alonso (Aston Martin), die als zesde finishte in de sprintrace, behield de derde plek met 48 punten.

Zondag is de hoofdrace bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Leclerc start dan weer van pole, Verstappen vertrekt vanaf de tweede plek.