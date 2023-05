Verstappen en Pérez vechten ‘met respect voor elkaar’ om titel

Max Verstappen en Sergio Pérez zullen met respect voor elkaar de rest van het seizoen vechten voor de wereldtitel in de Formule 1. De teamgenoten van Red Bull benadrukten dat na afloop van de Grote Prijs van Azerbeidzjan. “Dat is normaal, dat doen we al ons hele leven”, zei Verstappen.

De tweevoudig wereldkampioen liet zich zondag op het stratencircuit van Bakoe aftroeven door zijn Mexicaanse teamgenoot. Het was al de tweede zege dit seizoen van Pérez, die in het kampioenschap tot 6 punten is genaderd op WK-leider Verstappen. De twee mannen van Red Bull stijgen dit jaar met afstand boven de rest uit.

“Het is duidelijk dat ‘Checo’ dit jaar echt goed presteert en dat is geweldig om te zien”, zei Verstappen. “Hij voelt zich steeds zekerder in de auto. Checo en ik vermaken ons prima en dat is ook heel belangrijk: je moet erkennen en ook waarderen wanneer iemand een geweldige job heeft gedaan.”

Pérez gaf een soortgelijke lezing. “Er is een hoge mate van respect tussen Max en mij. We pushen elkaar echt hard, we willen elkaar natuurlijk verslaan en ik wil het kampioenschap even graag winnen als Max, maar er is veel respect tussen ons. In zekere zin lijken we erg op elkaar in de manier waarop we de sport benaderen of erover denken.”

Verstappen liet ook doorschemeren dat hij de concurrentie van Pérez niet echt vreest. “Tot nog tot zijn we dit jaar niet op de volwaardige circuits geweest”, meende hij. “Het is een lang seizoen en de circuits met veel snelle bochten en rechte stukken liggen mij beter en die moeten allemaal nog komen. Ik ben eerder in deze positie geweest, dus ik weet dat het om constantheid gaat.”