FIA scherpt protocol aan na bijna-ongeluk met Ocon in pitstraat

De internationale autosportfederatie FIA scherpt de eigen protocollen aan om voortaan gevaarlijke situaties zoals zondag aan het einde van de Grote Prijs van Azerbeidzjan te voorkomen. De Franse coureur Esteban Ocon (Alpine) reed bijna een groep mensen aan in de pitstraat van het circuit in Bakoe.

Medewerkers van de FIA lieten zondag al teampersoneel en media toe in het gedeelte van de pitstraat waar de coureurs worden gehuldigd, terwijl de Formule 1-race nog bezig was. Ocon maakte voor het ingaan van de laatste ronde nog een pitstop en reed in op de aanwezige mensen. Zij konden nog net op tijd wegspringen.

“Ik snap niet dat ze al het podium klaarmaakten, terwijl we nog aan het racen waren. Ik kwam met 300 kilometer per uur aanrijden, remde heel laat en zag ineens mensen staan. Dit had heel slecht kunnen aflopen”, zei de boze coureur na afloop.

Het incident leidde ertoe dat de FIA zijn eigen mensen naar de stewards stuurde om zich te verantwoorden. De bond kreeg te horen dat het stappen moet nemen om ervoor te zorgen dat dit soort gevaarlijke situaties zich niet meer voordoen. “Het was puur geluk dat er geen ernstige gevolgen waren”, oordeelden de stewards. “We hebben benadrukt dat de vereisten voor een veilig en ordelijk verloop van het evenement van het grootste belang zijn.”