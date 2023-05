Verstappen rijdt vierde tijd in eerste vrije training Miami

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Miami de vierde tijd gereden. De tweevoudig wereldkampioen zag in zijn Red Bull aan het slot van de sessie maar liefst drie coureurs sneller rijden. George Russell was in zijn Mercedes de beste met 1.30,125, gevolgd door ploeggenoot Lewis Hamilton en Charles Leclerc in zijn Ferrari.

Verstappen gaf 0,424 toe op Russell. Nyck de Vries eindigde in zijn AlphaTauri als laatste.

De training werd enige tijd stilgelegd wegens een crash van Nico Hülkenberg. De Duitser knalde tegen de boarding en zag zijn Haas-auto flinke schade oplopen. Hij was op dat moment goed voor de tweede tijd. Volgens de eerste berichten heeft Hülkenberg waarschijnlijk geen letsel opgelopen.

Verstappen eindigde vorige week in de Grote Prijs van Azerbeidzjan als tweede, achter zijn teamgenoot Sergio Pérez. Hij behield wel de leiding in het kampioenschap. De Vries viel uit op het stratencircuit van Bakoe, waar hij een weinig gelukkig weekeinde beleefde.

De GP van Miami is zondag de vijfde race van het seizoen. De kwalificatie vindt zaterdag plaats.