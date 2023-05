Verstappen snelste in tweede vrije training GP Miami

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Miami in de Formule 1 de snelste tijd gereden. De Nederlandse tweevoudig wereldkampioen kwam in zijn Red Bull tot 1.27,930. Ferrari-coureur Carlos Sainz zette de tweede tijd neer, daarna kwam zijn teamgenoot Charles Leclerc.

De sessie werd zo’n 10 minuten voor het einde stilgelegd, nadat Leclerc de muur in reed. De laatste 4 minuten werd er nog gereden. Nyck de Vries eindigde in zijn AlphaTauri als 19e.

In de eerste oefensessie had Verstappen de vierde tijd gereden. George Russell was in zijn Mercedes de beste, gevolgd door teamgenoot Lewis Hamilton en Leclerc. De Vries eindigde als laatste en moest de training ook nog eens vroegtijdig staken.

Verstappen eindigde vorige week in de Grote Prijs van Azerbeidzjan als tweede, achter zijn teamgenoot Sergio PĂ©rez. Hij behield wel de leiding in het kampioenschap. De Vries viel uit op het stratencircuit van Bakoe, waar hij een weinig gelukkig weekeinde beleefde.

De GP van Miami is zondag de vijfde race van het seizoen. De kwalificatie vindt zaterdag plaats.