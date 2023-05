Verstappen ook de snelste in derde vrije training GP Miami

Max Verstappen lijkt zich op zijn gemak te voelen op het circuit van Miami. De regerend wereldkampioen was evenals in de tweede vrije training ook ruim de snelste in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Miami. De coureur van Red Bull klokte op de snikhete baan 1.27,535. Hij was 4 tienden sneller dan Charles Leclerc in zijn Ferrari.

Verstappens teamgenoot én titelconcurrent Sergio Pérez, een week geleden winnaar van de Grote Prijs van Azerbeidzjan, noteerde in zijn Red Bull de derde tijd. De Mexicaan gaf wel een halve seconde toe op Verstappen. De Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari reed de vierde tijd in de laatste training voor de kwalificatierace, die zaterdag om 22.00 uur begint.

Nyck de Vries kwam niet echt op gang in Miami. De Nederlander moest zich tevredenstellen met de twintigste tijd en was de langzaamste van het veld.