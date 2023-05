Sabalenka verslaat Swiatek in tenniskraker Madrid

Aryna Sabalenka heeft het toonaangevende tennistoernooi van Madrid op haar naam geschreven. De nummer 2 van de wereld versloeg in de finale de Poolse Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld. Dat deed ze in drie sets: 6-3 3-6 6-3. Twee weken geleden waren de rollen nog omgedraaid, toen won Swiatek nog van Sabalenka in de finale van het WTA-toernooi van Stuttgart.

De twee toptennissters deden op het Spaanse gravel amper voor elkaar onder, maar op de belangrijke momenten was Sabalenka net wat overtuigender in haar slagen. Het was al de derde toernooizege van dit jaar voor de Belarussin; ze won eerder het WTA-toernooi van Adelaide én de Australian Open.

Sabalenka had in de eerste set aan één break genoeg om door te drukken, Swiatek moest in de tweede set twee keer een break forceren om de stand gelijk te trekken. In het derde en beslissende bedrijf kwam Sabalenka dankzij een vroege break 3-0 voor, maar de Poolse nummer 1 van de wereld vocht zich terug tot 3-3. Sabalenka zette nog een keer aan en brak bij een voorsprong van 4-3 opnieuw de service van Swiatek, die vervolgens bij 5-3 achter nog fel tegenstribbelde, maar uiteindelijk capituleerde.