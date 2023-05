Wielrenner Hoole kan Giro ondanks pijnlijke kuit vervolgen

Daan Hoole kan de Ronde van Italiƫ vervolgen. De wielrenner van Trek-Segafredo heeft nog steeds een pijnlijke kuit, maar hij is op de fiets gestapt voor de derde etappe van de Giro. Die rit gaat over 216 kilometer, van Vasto naar Melfi.

Hoole was zondag slachtoffer van een grote valpartij aan het einde van de tweede etappe. Hij liep een zware kneuzing op in zijn rechterkuit. Zijn ploeg Trek was er niet helemaal zeker van of de 24-jarige Zuid-Hollander de Giro kon voortzetten, maar gaf voor de start op Twitter aan dat hij “plaatsneemt in het peloton en hopelijk geen problemen zal ondervinden tijdens de rit”.

De Belg Remco Evenepoel draagt de roze leiderstrui.