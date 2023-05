Wielrenner Stybar uit de roulatie na ingreep aan liesslagader

Wielrenner Zdenek Stybar heeft een operatie ondergaan aan een vernauwde liesslagader, meldt zijn ploeg Jayco-AlUla. De Tsjech is voor onbepaalde tijd uit de roulatie.

Stybar reed dit voorjaar onzichtbaar in de klassiekers. Medisch onderzoek wees onlangs uit dat de 37-jarige renner lijdt aan een vernauwing van een liesslagader, een euvel dat regelmatig voorkomt in het wielrennen. De drievoudig wereldkampioen veldrijden en oud-winnaar van onder meer de Omloop Het Nieuwsblad en Strade Bianche onderging vorige week een succesvolle ingreep.

“Voor mij was het zo raar dat ik ondermaats presteerde”, zegt Stybar op de website van zijn ploeg. “Ik dacht eerst dat de mindere prestaties te wijten waren aan de coronabesmetting die ik eind februari had opgelopen. Ik dacht zelfs dat het de leeftijd kon zijn, dat ik misschien gewoon niet meer kon volgen. Tot een controle in het ziekenhuis bevestigde dat mijn liesslagader vernauwd was. Dit verklaart meteen waarom ik de laatste drie jaar van mijn carrière niet op het niveau zat waar ik zou moeten zijn.”

De Tsjech is al begonnen met zijn revalidatie, maar een streefdatum voor zijn terugkeer in het peloton is niet bekend. “Er wacht mij een lange revalidatie zonder fiets. Ik hoop dat het goed komt, dat ik terugkom op een goed niveau en nog iets van mijn carrière kan maken.”