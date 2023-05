Geen EK kunstrijden in Hongarije door oorlog in buurland Oekraïne

Hongarije heeft de organisatie van de EK kunstrijden teruggegeven als gevolg van de oorlog in buurland Oekraïne. Volgens de Hongaarse schaatsbond heeft de oorlog zoveel impact op de economie en de energieprijzen in Hongarije dat het niet verantwoord is om een dergelijk sporttoernooi te huisvesten. De internationale schaatsunie ISU gaat nu op zoek naar een vervangende organisator.

De EK kunstrijden staan voor 22 tot en met 28 januari volgend jaar op het programma. Het was de bedoeling dat het evenement in de Hongaarse hoofdstad Boedapest zou worden gehouden. Landen die de organisatie willen overnemen, kunnen zich tot 26 mei melden bij de ISU.

Begin vorig jaar vielen Russische militairen Oekraïne binnen. Sindsdien wordt gevochten in het land, dat in het westen grenst aan Hongarije.