Warriors en Knicks brengen spanning terug in play-offs NBA

De basketballers van Golden State Warriors en New York Knicks hebben uitschakeling in de play-offs van de NBA voorlopig voorkomen. De Warriors wonnen in de halve finales in het westen het vijfde duel met Los Angeles Lakers met 121-106 en brachten hun achterstand in de best-of-sevenserie daarmee terug tot 3-2. De Knicks versloegen Miami Heat met 112-103 en hielden hun kansen op het bereiken van de finale in het oosten daarmee ook in leven.

Zowel de Lakers als de Heat hadden woensdagavond bij een stand van 3-1 de mogelijkheid om de serie al te beslissen. Voor beide clubs geldt dat ze vrijdagavond voor eigen publiek een tweede kans krijgen om de finale in respectievelijk het westen en het oosten te bereiken. Lukt dat niet, dan valt de beslissing in de zevende wedstrijd.

Bij Golden State Warriors, de regerend kampioen van de NBA, kwam de productie vooral van de routiniers Stephen Curry (27 punten), Andrew Wiggins (25) en Draymond Green (20). LeBron James en Anthony Davis gooiden samen 48 punten bij elkaar namens de Lakers. Bij New York Knicks blonk Jalen Brunson uit met 38 punten.