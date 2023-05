Honda in 2026 terug in Formule 1 als motorleverancier Aston Martin

Autofabrikant Honda keert in 2026 terug in de Formule 1. Het Japanse bedrijf gaat vanaf dat jaar de motoren leveren voor de wagens van de Britse renstal Aston Martin. Tot anderhalf jaar geleden was Honda leverancier van de motoren van het Red Bullteam, waarmee Max Verstappen in 2021 zijn eerste wereldtitel veroverde. Daarna trok het team zich terug uit de belangrijkste autosportklasse.

Het Britse team moet vanaf 2026 verdergaan onder de naam Aston Martin Aramco Honda. “Een van de belangrijkste redenen voor onze beslissing om de nieuwe uitdaging aan te gaan is het streven van de Formule 1 om een duurzame raceklasse te worden”, liet Honda-directeur Toshihiro Mibe weten.

Vanaf 2026 geldt in de Formule 1 een nieuw reglement, waarbij de motoren simpeler en daarmee goedkoper worden en volledig op duurzame brandstof gaan draaien. De leiding van de Formule 1 hoopt dat met minder complexe regelgeving meer autofabrikanten willen instappen en streeft ernaar vanaf 2030 CO2-neutraal te zijn. Audi liet eerder weten zich aan te sluiten bij het Sauber-team, terwijl Ford een samenwerking aangaat met Red Bull.