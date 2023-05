Tegenstandster tennisster Rus verliest finale in Rabat

Tennisster Julia Grabher is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Rabat te winnen. De Oostenrijkse, komende dinsdag tegenstandster van de Nederlandse Arantxa Rus op Roland Garros, verloor in drie sets van de Italiaanse Lucia Bronzetti: 4-6 7-5 5-7. Voor Bronzetti, de huidige nummer 102 van de wereld, betekende het haar eerste eindzege op het hoogste niveau.

Rus won de afgelopen week drie kwalificatiewedstrijden op Roland Garros en is bij de vrouwen de enige Nederlandse in het hoofdtoernooi. De 32-jarige tennisster neemt op de wereldranglijst de 113e plek in. De 26-jarige Grabher is 74e.