Pérez crasht in kwalificatie Grote Prijs van Monaco

Formule 1-coureur Sergio Pérez is zaterdag gecrasht aan het begin van de kwalificatie van de Grote Prijs van Monaco. De Mexicaanse ploeggenoot van Max Verstappen knalde met zijn Red Bull in de boarding. De race werd stilgelegd zodat de auto van Pérez van het stratencircuit kon worden getakeld.

Pérez had eerder op de dag in de derde vrije training nog de tweede tijd neergezet. Alleen wereldkampioen Verstappen was sneller. Volgens de eerste berichten heeft Pérez geen letsel aan de botsing overgehouden. Wel moet de Mexicaan zondag in de Grote Prijs achteraan beginnen, een groot nadeel op het circuit waar het toch al moeilijk inhalen is. Hij won vorig jaar de wedstrijd in Monaco.

Pérez viel daarmee ook af in het eerste deel (Q1) van de kwalificatie, waarin Verstappen de snelste was. Als nummer 15 plaatste ook Nyck de Vries zich nog net voor de volgende fase.

Pérez staat tweede in de strijd om de wereldtitel, achter titelverdediger Verstappen.