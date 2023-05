Tennisser Van de Zandschulp maandag in actie, Rus speelt dinsdag

Botic van de Zandschulp komt maandag in actie in de eerste ronde van Roland Garros. De beste tennisser van Nederland neemt het in zijn openingswedstrijd op tegen de Argentijnse qualifier Thiago Agustín Tirante.

Van de Zandschulp zit in de onderste helft van het schema en het merendeel van de wedstrijden in het onderste deel wordt op dinsdag gespeeld. Omdat de eerste rondes op Roland Garros over drie dagen worden verspreid, worden ook wedstrijden uit de onderste helft op maandag afgewerkt. Roland Garros is het enige grandslamtoernooi dat al op zondag begint.

Tallon Griekspoor komt op de openingsdag in actie, zo werd vrijdag al bekend. Hij treft de Spanjaard Pedro Martínez, een speler uit het kwalificatietoernooi. Griekspoor – Martínez is zondag om 11.00 uur de eerste partij op baan 12. Griekspoor trok zich vorige week met een enkelblessure terug uit het graveltoernooi van Genève, maar is fit genoeg om deel te nemen aan het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Arantxa Rus, de enige Nederlandse in het hoofdtoernooi, maakt pas dinsdag haar opwachting. Zij neemt het op tegen de Oostenrijkse Julia Grabher. Rus won de afgelopen week drie kwalificatiewedstrijden.