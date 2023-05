Wielrenner Teunissen wint eerste etappe in Ronde van Noorwegen

Wielrenner Mike Teunissen heeft de eerste etappe in de Ronde van Noorwegen op zijn naam geschreven. De 30-jarige wielrenner van Intermaché-Circus-Wanty was de beste in de massasprint na een ingekorte rit van 85,2 kilometer van Røldal naar Hovden.

Teunissen bleef in de sprint de Deen Tobias Lund Andresen en de Belg Jordi Meeus nipt voor. Voor Teunissen is het zijn eerste zege sinds hij na vorig seizoen de overstap maakte van Jumbo-Visma naar de Belgische ploeg. Hij eindigde vorige week als vierde in de wedstrijd Rundum Köln.

De rit was ingekort vanwege de hevige regenval. In plaats van een rit over 207 kilometer van Jondal naar Hovden, rijden de wielrenners nu vanuit Röldal naar de finishplaats over een afstand van ruim 85 kilometer. Voor de toeschouwers in Jondal resteerde slechts de teampresentatie, waarna de renners per bus en auto naar de nieuwe startplaats reisden.

Teunissen zei bij de huldiging dat hij blij was dat ze slechts 80 kilometer hoefden te rijden. “Op het einde was het echt volle bak en dat ging gelukkig perfect”, zei de Limburger. “Het was zeker niet warm vandaag, maar het vroor ook niet. Gelukkig hebben we goede kleding.”

De Brit Ben Tulett van Ineos Grenadiers, die vrijdag de proloog had gewonnen, blijft de leider in het algemeen klassement. Hij heeft 1 seconde voorsprong op zijn Amerikaanse ploeggenoot Magnus Sheffield. De Ronde van Noorwegen telt nog twee etappes en duurt tot en met maandag.