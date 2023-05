Ploegleider Engels van Jumbo-Visma prijst mentale kracht Roglic

Ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma was vol lof over de wijze waarop zijn kopman Primoz Roglic zich herpakte nadat zijn ketting van de fiets was gelopen in de klimtijdrit naar Monte Lussari. “Hij bleef heel gefocust en reed een geweldig slotstuk, waarmee hij de Giro wint”, zei de ploegleider bij Eurosport. Roglic was 40 seconden sneller dan zijn Britse concurrent Geraint Thomas en nam de roze leiderstrui over. Met alleen nog de vlakke slotrit in Rome zondag is de eindzege vrijwel zeker binnen.

“Ik denk niet dat er een rollercoaster is die dit teweeg kan brengen”, zei Engels. “En niet alleen vandaag overigens. Een ontknoping als deze is ongekend. Ik was achter Sepp Kuss omhoog gereden en stond hier te wachten. Dan lijkt alles te langzaam te gaan. Het tijdsverschil met Thomas groeide wel iets, maar niet snel genoeg. Toen nog het probleem met de fiets kwam, dacht ik dat het klaar was. Gelukkig bleef Primoz heel gefocust.”

De ploegleider was heel blij voor zijn kopman. “Dat hij het hier kan doen voor zijn publiek, doet heel veel met mij, laat staan met hem”, zei Engels die zich te midden van feestvierende Sloveense fans bevond.