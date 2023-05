Wielrenster Balsamo breekt pols bij val in RideLondon

Oud-wereldkampioene Elisa Balsamo heeft bij een valpartij in de openingsetappe van de rittenkoers RideLondon Classique een breuk in haar linkerpols opgelopen. Dat bevestigt haar ploeg Trek-Segafredo. De Italiaanse wielrenster heeft daarnaast breuken in de linker- en rechteronderkaak.

Het Amerikaanse team meldt dat Balsamo een operatie moet ondergaan. De Italiaanse werd in 2021 wereldkampioene op de weg in Leuven. Een jaar later won ze onder meer Gent-Wevelgem en werd ze Italiaans kampioene. De Nederlandse Charlotte Kool (Team DSM) won vrijdag in een massasprint de eerste rit van de RideLondon Classique, een driedaagse rittenkoers uit de WorldTour voor vrouwen.