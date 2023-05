Amazone Van Baalen wint nationale titel dressuur

Marlies van Baalen is zondag op het hippisch centrum van Ermelo voor de eerste keer nationaal kampioene dressuur geworden. De 42-jarige amazone uit Brakel behaalde het succes met haar 11-jarige paard Habibi DVB. Ze volgde Dinja van Liere op, die met haar ’tweede’ paard Hartsuijker zilver won. Thamar Zweistra veroverde het brons met Hexagon’s Ich Weiss.

“Habibi DVB heeft de laatste maanden een enorme opmars gemaakt”, zei Van Baalen. “We zaten echt goed in het ritme. Hij groeit in de wedstrijden. Het is zo’n fijn paard met een geweldig karakter. Ik ben heel blij. Hij heeft de innerlijke rust en de kwaliteiten om in een imponerend stadion te presteren. Er zijn niet heel veel paarden zo compleet als Habibi DVB. Ik ga dit even laten bezinken. Ik hoop dat ik de landenwedstrijden van Rotterdam en Aken mag rijden en dan wellicht het EK in september.”

Bondscoach Alex van Silfhout toonde zich verheugd over de prestaties op het nationaal kampioenschap. “Er is weer volop nieuwe aanwas met combinaties die richting echt goede scores gaan. Dat is heel positief. Onze beste teams gaan in juni naar de landenwedstrijden van de CHIO’s van Rotterdam en Aken. Daarna hebben we nog een observatie in De Peelbergen richting het EK in september in Riesenbeck. In de breedte ziet het er beter uit dan vorig jaar rond deze tijd. Dat is mooi, want dan krijg je meer onderlinge concurrentie. Daar wordt iedereen beter van.”