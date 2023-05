Verstappen neemt bij Red Bull record over van Vettel

Max Verstappen heeft met zijn 39e overwinning voor Red Bull in de Formule 1 een record overgenomen van Sebastian Vettel. De Duitser boekte 38 zeges in een auto van de Oostenrijkse renstal. Vettel werd in dienst van Red Bull in 2010, 2011, 2012 en 2013 wereldkampioen.

Verstappen werd tijdens het seizoen 2016 van het toenmalige Toro Rosso (nu AlphaTauri) overgeheveld naar Red Bull. Hij won direct zijn eerste race in dienst van het topteam, in Barcelona. Verstappen boekte zondag in Monaco zijn 39e overwinning in de Formule 1, allemaal behaald in een Red Bull.

De 25-jarige Nederlander werd de afgelopen twee jaar wereldkampioen en heeft ook nu weer een flinke voorsprong aan kop van het WK-klassement. Na zes grands prix staat hij 39 punten voor op teamgenoot Sergio PĂ©rez.

Op de ‘eeuwige’ ranglijst van coureurs met de meeste GP-zeges staat Verstappen op de zesde plaats. Hij is nog twee overwinningen verwijderd van de Braziliaan Ayrton Senna. De Brit Lewis Hamilton is met 103 zeges de meest succesvolle coureur in de Formule 1.

Verstappen doorbrak zondag de grens van 2000 rondes aan kop in Formule 1-races. Hij is de zevende coureur die deze mijlpaal bereikte.