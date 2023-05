Coach van tennisser Griekspoor ‘spoorloos’ na woede-uitbarsting

De coach van tennisser Tallon Griekspoor, de Belg Kristof Vliegen, was na het bereiken van de tweede ronde van Roland Garros ‘spoorloos’. Vliegen verliet de baan na een woede-uitbarsting van Griekspoor en keerde niet meer terug.

“Vertrek lekker als je toch niks zegt”, beet Griekspoor zijn coach toe in een mindere fase van de wedstrijd. Vliegen aarzelde niet, pakte zijn tas en verdween van baan 12 van Roland Garros.

“Ik heb geen idee waarnaartoe, want ik heb hem nog niet gezien”, bekende Griekspoor op de persconferentie. “Maar dat gebeurt in het heetst van de strijd. Ik voelde me al niet geweldig en als je naar de rankings kijkt, dan moet je deze negen van de tien keer winnen. Het is een grand slam, er staat extra druk op en je wilt graag.”

Griekspoor verwacht dat de twee het zondagavond nog bijleggen. “Ik zal hem mijn excuses aanbieden en dan is het zand erover en gaan we gewoon weer door. Het is niet zo dat ik op zoek ga naar een nieuwe trainer hoor, absoluut niet. Hij zal er woensdag gewoon weer bij zitten, tenzij hij de auto heeft gepakt.”

Griekspoor was uiteindelijk in vijf sets te sterk voor de Spanjaard Pedro MartĂ­nez. “Ik zag wel een berichtje in groepsapp. ‘Goed gedaan’, zei hij. Dus hij zal stiekem toch wel blij zijn.”

Woensdag speelt Griekspoor in de tweede ronde tegen de Pool Hubert Hurkacz.