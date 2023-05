Verstappen zegeviert in nat Monaco en verstevigt WK-leiding

Max Verstappen heeft voor de tweede keer de Grote Prijs van Monaco gewonnen. De 25-jarige Nederlander reed in zijn woonplaats van start tot finish aan kop. De Spanjaard Fernando Alonso (Aston Martin) eindigde als tweede, de derde plaats was voor de Fransman Esteban Ocon (Alpine). Nyck de Vries finishte buiten de punten op de twaalfde plaats.

Verstappen won vier van de zes grands prix dit seizoen en gaat nu stevig aan kop in het WK-klassement. De kopman van Red Bull vergrootte zijn voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez van 14 tot 39 punten. De Mexicaan crashte zaterdag aan het begin van de kwalificatie en was daardoor direct al vrijwel kansloos voor punten. In de nauwe straten van Monaco is inhalen vrijwel onmogelijk en het lukte Pérez dan ook niet om in de buurt van de top 10 te komen. De Mexicaan beschadigde zijn auto bij een inhaalpoging, maakte maar liefst vijf pitsstops en finishte op de zestiende plek.

De GP van Monaco kende een chaotische slotfase. Ruim twintig rondes voor het einde ging het regenen, wat leidde tot heel wat pitsstops, glijpartijen en botsingen. Verstappen maakte geen fouten en zegevierde net als in 2021 in het prinsdom.

De Nederlander had zaterdag voor het eerst poleposition veroverd in Monaco. Hij legde daarmee al min of meer de basis voor de race over het stratencircuit. Verstappen kwam bij de start goed weg, dook als eerste de eerste bocht in en reed daarna onbedreigd naar de zege.

De Red Bull-coureur startte op de mediumbanden, terwijl Alonso – die zich als tweede had gekwalificeerd – de harde banden onder zijn Aston Martin had laten zetten. De Spanjaard kon daarop in principe langer doorrijden dan de Nederlander, die halverwege de race over de boordradio begon te klagen over zijn steeds slechter wordende banden. De teamleiding adviseerde hem echter door te rijden, omdat hij bij een pitsstop de leiding zou kwijtraken aan Alonso.

Toen het na zo’n vijftig rondes steeds harder begon te regenen in Monaco, maakte Aston Martin een verkeerde gok door Alonso bij een pitsstop met mediumbanden weer naar buiten te sturen. Er lag echter zoveel water op de baan, dat de zogeheten intermediates (banden met groeven voor in de regen) noodzakelijk bleken. Verstappen ging een ronde later naar binnen voor intermediates, gevolgd door Alonso die zo zijn tweede pitsstop maakte. Met een comfortabele voorsprong van zo’n 25 seconden reed de Nederlander de laatste twintig rondes soepel uit.