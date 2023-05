Roeisters De Jong en Youssifou halen op EK brons in dubbeltwee

De Nederlandse roeisters in de dubbeltwee hebben bij de Europese kampioenschappen roeien in het Sloveense Bled brons behaald. Roos de Jong en Laila Youssifou eindigden als derde achter titelverdediger Roemenië en de roeisters uit Litouwen.

De Jong en Youssifou behaalden vorig jaar zilver op de WK in Racice en zilver op de EK in München. Op deze EK lagen ze al vroeg een flink stuk achter op Litouwen, dat pas in de laatste 100 meter werd ingehaald door de ongenaakbare Roemeense roeisters Ancuta Bodnar en Simona Radis. Het Nederlandse tweetal zat daar 5 seconden achter.

De Nederlandse roeiploeg staat al op zeven medailles op deze EK. De mannen én de vrouwen in de dubbelvier haalden zaterdag zilver en er was brons voor de vrouwen vier zonder en voor de Holland Acht. Eerder zondag was er zilver voor de roeiers in de vier zonder en voor de roeisters in de twee zonder.

Nederland komt nog in drie finales in actie zondag.