Roeister Florijn prolongeert Europese titel in de skiff

Roeister Karolien Florijn heeft haar Europese titel in de skiff geprolongeerd. De 25-jarige roeister was op het meer in het Sloveense Bled overtuigend de sterkste en bleef de Zwitsers Aurelia-Maxima Katharina Janzen en Jovana Arsic uit Servië ruim voor.

Florijn was vorig jaar de beste op zowel de WK in Tsjechië als de Europese kampioenschappen in München. Ze won eerder ook al drie Europese titels in de vier zonder waarmee ze op de Olympische Spelen in Tokio in 2021 zilver haalde.

De Europese titel van Florijn is het eerste goud voor de Nederlandse roeiploeg op deze EK. Eerder zondag waren er al twee zilveren en twee bronzen medailles behaald. Zaterdag haalden de Nederlandse roeiers ook al twee zilveren en twee bronzen medailles.