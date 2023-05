Turnster Visser pakt brons op balk in Varna

Turnster Naomi Visser heeft bij wedstrijden om de World Challenge Cup in het Bulgaarse Varna het brons gepakt op het toestel balk. Visser zag haar oefening gewaardeerd worden met een score van 12,233 punten. Zaterdag was ze al als vierde geƫindigd op de brug met ongelijke leggers.

De Hongaarse Bettina Lili Czifra was overtuigend de beste op balk met een score van 13,466. Het zilver ging naar de Kroatische Tina Zelcic (12,266). De Nederlandse Floor Slooff werd vijfde: 11,900. Slooff eindigde zaterdag aan de brug als zevende in de finale. Daar was de winst voor de Kroatische Tijana Korent.