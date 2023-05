Griekspoor voorkomt op Roland Garros in vijf sets vroege aftocht

Tallon Griekspoor heeft in de eerste ronde van Roland Garros uitschakeling ternauwernood kunnen voorkomen. De nummer 39 van de wereld knokte zich langs de Spanjaard Pedro Martínez, de mondiale nummer 135: 6-4 2-6 0-6 7-5 6-3. Martínez is afkomstig uit het kwalificatietoernooi. Hij besloot het duel na 3 uur en 36 minuten met een dubbele fout.

Griekspoor trok de eerste set met de nodige moeite naar zich toe op baan 12, maar vervolgens daalde zijn niveau. Hij produceerde steeds meer onnodige fouten tegen de taaie Spanjaard, die de lange rally’s niet schuwde en juist weinig fouten maakte. Griekspoor oogde fysiek en mentaal aangeslagen en stevende af op een nederlaag in vier sets. In de vierde set maakte hij echter een 4-2-achterstand ongedaan, waarna hij zijn niveau wist op te krikken.

Griekspoor kwam in de vierde set terug tot 4-4, waarna hij bij 5-4 één game verwijderd was van uitschakeling. Hij hield echter zijn servicegame, plaatste een break en dwong met een lovegame een vijfde en beslissende set af.

Daarin mopperde Griekspoor in de beginfase en oogde hij niet zelfverzekerd. Hij plaatste echter bij 3-3 een break nadat de Spanjaard een punt had onderbroken omdat hij beweerde dat een lob van Griekspoor uit was gegaan. De umpire concludeerde echter dat de bal bovenop de lijn was en kende de Nederlander het punt toe. Niet veel later haalde Griekspoor de zege binnen tegen de gefrustreerde qualifier.

Griekspoor neemt het in de tweede ronde op tegen de Pool Hubert Hurkacz, die de Belg David Goffin in vijf sets versloeg.

In aanloop naar Roland Garros waren er zorgen over de fysieke gesteldheid van Griekspoor. De nummer 2 van Nederland liep op het masterstoernooi van Madrid een enkelblessure op en kon de afgelopen weken niet optimaal trainen door die blessure. Eerder deze week trok hij zich nog terug uit het graveltoernooi van Genève.

Vorig jaar haalde Griekspoor de tweede ronde van Roland Garros. Hij boekte toen in de openingsronde een zege op de als 25e geplaatste Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.