Wielrenner Tulett wint Ronde van Noorwegen, etappe voor Kristoff

Wielrenner Ben Tulett heeft de Ronde van Noorwegen gewonnen. De Britse renner van Ineos Grenadiers behield in de derde en laatste etappe zijn leidende positie. De rit met start en finish in Stavanger over 151,2 kilometer werd gewonnen door de Noor Alexander Kristoff van Uno-X Pro Cycling.

Tulett had de proloog op zijn naam geschreven. Daarna waren er ritzeges voor Mike Teunissen en de Belg Thibau Nys. In de sprint van de laatste etappe in Stavanger bezorgde Kristoff de Noren alsnog een ritzege in de eigen wielerronde. De 35-jarige Noor was net sneller dan Lund Tobias Andresen uit Denemarken en de Belg Jordi Meeus. Marijn van den Berg was op de vijfde plaats de beste Nederlander, net voor Tim van Dijke.

Voor Kristoff is het de tweede zege van het seizoen. Hij won eerder een rit in de Ronde van de Algarve.