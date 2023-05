Hockeysters Amsterdam veroveren landstitel na shoot-outs

De hockeysters van Amsterdam zijn landskampioen geworden. Amsterdam won in Bilthoven van SCHC na de shoot-outs nadat beide wedstrijden in 2-2 waren geëindigd. Aanvoerster Maria Verschoor maakte de beslissende score in de shoot-outs.

Laurien Leurink zette de thuisploeg in Bilthoven al in de eerste minuut op voorsprong na een goede pass van Xan de Waard. Fay van der Elst maakte echter nog in hetzelfde kwart gelijk.

In het derde kwart zorgde Stella van Gils na een gestopte strafcorner van Floor de Haan voor de voorsprong van Amsterdam. De bezoekers hadden al in het tweede kwart op 2-1 kunnen komen, maar een strafbal van Van der Elst belandde op de paal. In de slotminuten bracht Pien Dicke SCHC weer op gelijk hoogte, waardoor shoot-outs de beslissing moesten brengen.

Daarin hield keepster Anne Veenendaal Yibbi Jansen en Mette Winter van scoren af. Bij Amsterdam scoorden behalve Verschoor, Felice Albers, Freeke Moes en Marijn Veen wel.

Amsterdam, dat de reguliere competitie in de hoofdklasse als derde had beëindigd, komt met de 21e landstitel op gelijke hoogte met Den Bosch. De Amsterdamse hockeysters van coach Robert Tigges hadden concurrent Den Bosch eerder uitgeschakeld in de halve finales, waardoor de Brabanders voor het eerst sinds 1997 niet in de finale stonden.

De hockeysters van SCHC wachten nog steeds op de eerste titel. Ze verloren voor de vierde keer de finale.