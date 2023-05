Amerikaan Stolz (19) een na jongste winnaar van schaats-Oscar

De Amerikaan Jordan Stolz heeft de Oscar Mathisen Award gekregen voor beste schaatsprestatie van het afgelopen seizoen. De 19-jarige sporter is daarmee de op een na jongste winnaar ooit. Landgenoot Eric Heiden was in 1977 net iets jonger bij zijn eerste onderscheiding. Stolz kreeg de zogenoemde schaats-Oscar voor zijn wereldtitels op de 500, 1000 en 1500 meter.

Stolz volgt de Zweed Nils van der Poel op, die de prijs van Oslo Skoiteclub de afgelopen twee jaar won voor zijn goede prestaties op de lange afstanden. Kjeld Nuis is de laatste Nederlander die de award in ontvangst mocht nemen op basis van zijn prestaties in het seizoen 2018/2019.

De Oscar Mathisen Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de schaatser die een bijzondere prestatie heeft neergezet en wordt gezien als hoogste onderscheiding in het schaatsen.