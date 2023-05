Postuum gouden speld voor overleden shorttrackster Van Ruijven

Schaatsbond KNSB heeft de in 2020 overleden shorttrackster Lara van Ruijven postuum geëerd met de gouden speld. Haar vader Gerard van Ruijven ontving de onderscheiding uit handen van directeur-bestuurder Herman de Haan van de KNSB. “Dit is echt mooi, dit waardeer ik zeer”, aldus vader Van Ruijven. Zijn dochter was de eerste Nederlandse vrouw ooit die een wereldtitel shorttrack won.

De KNSB eert schaatsers die een bijzondere prestatie hebben geleverd, zoals het winnen van een wereldtitel, met een gouden speld. Schaatsers krijgen die normaal gesproken uitgereikt als zij hun loopbaan beëindigen. Van Ruijven won goud op de 500 meter bij de WK van 2019 in Sofia. Een jaar later overleed zij onverwacht aan een auto-immuunreactie, tijdens een trainingskamp in Frankrijk. Ze was toen 27 jaar oud.