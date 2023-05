Van Baarle maakt rentree in wielerkoers Critérium du Dauphiné

Dylan van Baarle staat zondag aan de start van het Critérium du Dauphiné. De renner van Jumbo-Visma maakt in de Franse rittenkoers zijn rentree na een val in Parijs-Roubaix begin april. Een woordvoerder van de ploeg bevestigde de deelname van Van Baarle, maar kon nog geen uitsluitsel geven over de verdere samenstelling van de ploeg.

Van Baarle, die het seizoen was begonnen met winst in de Omloop Het Nieuwsblad, liep bij zijn val in het Bos van Wallers een breukje in de schouder en een gehavend gezicht op en kwam sindsdien niet meer in actie. De afgelopen weken vertoefde hij, met een aantal renners van de ploeg die zich voorbereiden op de Tour de France, op hoogte in de Spaanse Sierra Nevada.

Van Baarle start in principe ook in de Tour de France.