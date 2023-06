Herstelde Pogacar hoopt ‘100 procent’ fit te zijn voor Tour

Tadej Pogacar is goed hersteld van zijn polsbreuk en begint vol vertrouwen in de Sierra Nevada aan de voorbereiding op de Tour de France. “De vorm is beter dan verwacht. Ik voel me echt goed”, zei de Sloveense wielrenner tijdens een persconferentie voorafgaande aan een trainingskamp in de Zuid-Spaanse bergen. “Ik hoop 100 procent te zijn voor de Tour, zeker in de benen. Een pols heb je niet nodig om te trappen.”

Pogacar kwam 23 april ten val in Luik-Bastenaken-Luik en moest een operatie aan zijn linkerpols ondergaan. De medische staf van zijn ploeg UAE Emirates stelde een revalidatie van zes weken in het vooruitzicht. “Mijn motivatie is groot. Ik kon niet wachten om opnieuw te fietsen. Maandag volgen er testen om te zien of het bot genezen is. Ik kijk er reikhalzend naar uit om de komende weken te kunnen trainen en de Tour te kunnen rijden”, aldus de Tourwinnaar van 2020 en 2021, die vorig jaar de eindzege moest laten aan de Deen Jonas Vingegaard.

Pogacar blijft tot 11 juni in de Sierra Nevada en gaat dan enkele etappes van de Tour verkennen. Daarna gaat hij op hoogtestage in Sestrière in de Franse Alpen. Hij slaat de Ronde van Slovenië, die hij de afgelopen twee jaar op zijn naam schreef, over. Hij vond het achteraf niet heel vervelend om een tijdje rustig aan te moeten doen. “De seizoenen zijn sowieso heel intens. Nu had ik de mogelijkheid om fysiek en mentaal rust te nemen. Die extra frisheid voor een rittenkoers met 21 etappes is geen slechte zaak.”

De Ronde van Frankrijk begint op 1 juli in de Noord-Spaanse stad Bilbao.