Djokovic rekent in Parijs af met Davidovich Fokina

Novak Djokovic heeft in Parijs de vierde ronde van Roland Garros bereikt. De als derde geplaatste tennisser rekende in drie sets af met de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, de nummer 29 van de plaatsingslijst. Daar had hij wel twee keer een tiebreak voor nodig, 7-6 (4) 7-6 (5) 6-2 .

Hij toonde zich opgelucht na de zwaarbevochten zege. “Ik heb heel diep moeten gaan. Vooral de eerste twee sets waren zwaar, maar op een toernooi als dit moet je daarop voorbereid zijn. Dat was ik. Ik wist dat het moeilijk zou worden en dat het fysiek zou worden. Hij is een vechter die weinig zwakke punten heeft. Hij heeft mij geweldig tegenstand geboden.”

Djokovic ontsnapte aan meerdere moeilijke momenten, maar was in de tiebreaks steeds zijn zenuwen de baas. Daardoor kon hij na ruim drieƫnhalf uur als overwinnaar van de baan stappen. Hij speelt nu tegen de winnaar van de partij tussen Juan Pablo Varillas uit Peru en de Pool Hubert Hurkacz. Djokovic stond tot nu toe nog geen set af op de banen van Roland Garros.

De 36-jarige Serviƫr gaat op Roland Garros op voor zijn 23e grandslamtitel. Hij passeert dan Rafael Nadal, die zich heeft afgemeld voor het toernooi dat hij veertien keer wist te winnen. De Spanjaard is niet fit. Djokovic won het toernooi in Parijs tot nu toe twee keer.