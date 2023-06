Manager Verstappen: dankbaar voor alle jaren steun van Jumbo

Max Verstappen is dankbaar voor alle jaren steun van sponsor Jumbo. Dat zei zijn manager Raymond Vermeulen in een reactie op het nieuws dat het supermarktconcern na dit seizoen stopt met de sponsoring van de tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1.

“We waren al in een vroeg stadium hierover geïnformeerd, dus het komt niet als een verrassing”, aldus Vermeulen. “We wisten dat er op het gebied van sponsoring veel bij het bedrijf ging veranderen. Het moest er een keer van komen. We kijken vooral terug op tien jaar succesvolle samenwerking. Max is enorm dankbaar voor alle steun. Toen hij zijn eerste stapjes in de autosport maakte, stond Jumbo achter Max. Daar is hij ontzettend dankbaar voor. Ik denk dat we, als we in de achteruitkijkspiegel kijken, kunnen terugblikken op tien heel mooie jaren.”

Volgens Vermeulen heeft de samenwerking met Jumbo de coureur veel gebracht. “We hebben veel mooie dingen gedaan en ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de Jumbo-racedagen. We hebben met elkaar denk ik ook aan de basis gestaan van het terughalen van de Grand Prix naar Zandvoort.”

Na het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar voormalig Jumbo-baas Frits van Eerd trekt het bedrijf zich steeds verder terug uit de sportsponsoring. Van Eerd, groot liefhebber van de motor- en autosport, werd vorig jaar september opgepakt als verdachte in een witwaszaak. Daarbij speelde sponsoring van de motorsport ook een rol.

“We weten dat het stoppen met sponsoring van Max een weloverwogen beslissing is en na een bepaalde periode is het ook heel gezond om dit te doen. Het contact met de familie Van Eerd zal ook altijd blijven. We sluiten hen in ons hart. We hebben heel veel bereikt en we gaan nog mooie dingen doen. We hopen dat we kunnen afsluiten met de derde wereldtitel voor Max.”

Er is nog niet direct een vervanger voor Jumbo. “We praten voortdurend met potentiële sponsors”, aldus Vermeulen. “Dat is een ‘ongoing’ proces. Bij het kiezen voor een sponsor kijken we wat het beste bij Max past. Zo leggen we de puzzel.”

Voor Verstappen staat dit weekend de Grote Prijs van Spanje op het programma. De leider in de WK-stand is op het circuit van Barcelona de grote favoriet voor de zege. Verstappen won de race vorig jaar voor de tweede keer.