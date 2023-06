Nieuwe ploeg voor renner Tiberi die kat doodschoot

Wielrenner Antonio Tiberi heeft een nieuwe ploeg gevonden. De 21-jarige Italiaan heeft tot 2025 een contract getekend bij Bahrain-Victorious. Tiberi kwam begin dit jaar in opspraak nadat hij een kat had gedood met een luchtbuks. Een rechter in San Marino legde hem daarvoor een boete op van 4000 euro, waarna zijn toenmalige ploeg Trek-Segafredo hem twintig dagen schorste met inhouding van loon. Maar na afloop van die termijn wilde het team niet met hem verder omdat hij zich niet aan de voorwaarden zou hebben gehouden om terug te keren in het peloton. Het contract werd daarom ontbonden.

Tiberi zegt geleerd te hebben van zijn fout. “Ik wil dit met behulp van dit team laten zien. Ik heb nu een gedwongen pauze gehad, dus het zal wel even wennen zijn om er weer in te komen. Maar ik ben blij met deze kans en ik wil het vertrouwen van de ploeg belonen. Ik denk dat dit me gaat helpen een betere wielrenner en een beter mens te worden.”

Tiberi zei dat hij op de kat schoot, omdat hij vanuit zijn raam zijn zojuist aangeschafte luchtbuks wilde uitproberen. Het dier bleek van de minister van Toerisme van San Marino te zijn, die de politie inschakelde.

Tiberi won in 2019 de wereldtitel tijdrijden bij de junioren. Vorig jaar behaalde hij in de Ronde van Hongarije zijn eerste profzege.