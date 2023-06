Wielrenster Pieterse bij Fenix-Deceuninck richting Spelen Parijs

Wielrenster Puck Pieterse heeft haar toekomst verbonden aan de Belgische wielerploeg Fenix-Deceuninck. De 21-jarige Nederlands kampioene veldrijden heeft haar contract verlengd tot en met 2027.

Pieterse richt zich deze zomer volledig op het mountainbiken. Ze verraste vorige maand bij haar debuut in de wereldbeker met de zege in het Tsjechische Nove Mesto. Haar doel is volgend jaar meedoen op de Olympische Spelen van Parijs.

“Het is een logische beslissing”, zegt de Amersfoortse. “Het mooie aan dit team is dat ik de verschillende disciplines kan combineren en de vrijheid heb om zelf te bepalen wanneer ik welke discipline doe. Daarnaast kan ik rekenen op een uitstekende omgeving qua training en coaching. Ik ben ervan overtuigd dat ik me hier de komende jaren in de beste omstandigheden kan blijven ontwikkelen.”