Verstappen snelste in 1e vrije training Spanje, De Vries vierde

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Spanje de beste tijd genoteerd. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 klokte in zijn Red Bull 1.14,606, waarmee hij zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez en de Fransman Esteban Ocon (Alpine) achter zich liet. Nyck de Vries verraste in zijn AlphaTauri met de vierde tijd.

De Vries zette tien minuten voor het einde van de sessie een tijd van 1.15,504 op de klok, goed voor de derde tijd op dat moment. Alleen Ocon ging met 1.15,418 nog onder de tijd van de Nederlander. Verstappen was de enige onder de 1.15. Pérez klokte 1.15,374.

Met de Grote Prijs van Spanje staat zondag de zevende race van het seizoen op het programma. De coureurs van Red Bull verdeelden de hoofdprijzen bij de eerdere zes. Verstappen was vier keer de snelste, Pérez won twee keer. Ook in Barcelona waren de voortekenen in de aanloop naar de grand prix gunstig voor de nummers 1 en 2 van de WK-stand. “Normaal gesproken ziet het hier goed voor ons uit. Als we een goede balans kunnen vinden, komt het goed”, zei de Nederlander donderdag.

Verstappen en Pérez stelden vrijdag in de eerste vrije training niet teleur. De twee wisselden elkaar aan het begin van de sessie af, voordat de WK-leider ruim onder de tijd van de Mexicaan dook. In het restant van de sessie kwam niemand meer in de buurt van de tijden van de Red Bulls.

De nog puntloze De Vries, die vorige week in Monaco met de twaalfde plaats zijn beste klassering van het seizoen had neergezet, trok de goede lijn door in Barcelona. De oud-kampioen in de Formule 2 en Formule E was iets sneller dan Pierre Gasly (Alpine), die de vijfde tijd klokte. Fernando Alonso (Aston Martin), de nummer 3 uit de WK-stand, zette de zesde tijd neer. De Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton hadden respectievelijk de tiende en twaalfde tijd.

De tweede vrije training voor de Grote Prijs van Spanje begint vrijdag om 17.00 uur. De derde vrije training en de kwalificatie volgen zaterdag, waarna zondag om 15.00 uur de race op het programma staat.