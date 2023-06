Verstappen oppermachtig in kwalificatie Grote Prijs van Spanje

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft zaterdag in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Spanje de beste tijd neergezet. De tweevoudig wereldkampioen en leider in het klassement van dit seizoen kwam op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona tot 1.12,272. Hij start zondag derhalve vanaf poleposition.

Het verschil met de rest was groot. Carlos Sainz (Ferrari) uit Spanje werd tweede op bijna een halve seconde. De Brit Lando Norris eindigde in zijn McLaren als derde. Voor Verstappen is het zijn vierde pole van dit seizoen, waarin hij meestal ongenaakbaar is.

“Het begin was even lastig vanwege het weer”, blikte Verstappen terug. “Maar ik kwam al snel in mijn ritme. Het was fijn om hier op deze manier te kunnen rijden. Ik ben graag om dit circuit, de track, de fans, alles is mooi. En ik bewaar goede herinneringen aan deze wedstrijd. Hopelijk komt er daar morgen nog een bij.”

Sergio PĂ©rez belandde in de tweede fase van de kwalificatie in de grindbak en kwam niet verder dan de 11e plaats. De ploeggenoot van Verstappen crashte vorige week in Monaco ook al in de kwalificatie en startte toen achteraan. De Mexicaan werd vervolgens 16e. Verstappen won.

Nyck de Vries was in de kwalificatie in Spanje in zijn AlphaTauri goed voor de 14e tijd.

Charles Leclerc viel al in het eerste deel van de kwalificatie af. De Monegask kwam in zijn Ferrari niet verder dan de negentiende tijd en start derhalve zondag in de wedstrijd in het achterveld. “Er is iets niet goed met de auto”, liet hij weten. “Dat moet goed worden nagekeken. Dan zien we morgen wel verder.”