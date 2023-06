Taylor Fritz heeft na drie ronden afscheid moeten nemen van Roland Garros. De als negende geplaatste Amerikaan verloor in drie sets van Francisco Cerúndolo uit Argentinië: 3-6 6-4 6-3 7-5.

Holger Rune is de volgende tegenstander van Cerúndolo in Parijs. De als zesde geplaatste Deense tennisser won in drie sets van Genaro Alberto Olivieri uit Argentinië.