Mercedes bezig aan opmars, ‘maar nog niet waar we willen zijn’

Achter het ongenaakbare Red Bull-team van Max Verstappen is Mercedes in de Formule 1 bezig aan een opmars. Dankzij de nodige aanpassingen aan de auto finishten de Britten Lewis Hamilton en George Russell in de Grote Prijs van Spanje als tweede en derde. Mercedes staat nu tweede in de WK-stand voor constructeurs, maar teambaas Toto Wolff roept op realistisch te blijven.

Wolff bedankte de technici van Mercedes voor de verbeteringen aan de auto, na het seizoen slecht te zijn begonnen. “We hebben beslissingen genomen om een andere richting in te slaan. We hebben veel onderdelen veranderd, waarbij we veel ook nog niet begrijpen. Het was een riskante zet. Maar nog altijd zijn we nog niet waar we willen zijn.”

Ook zevenvoudig wereldkampioen Hamilton merkt de vooruitgang in zijn Mercedes. “De auto voelde fantastisch aan. De fabriek mag trots zijn op het geweldige werk waardoor we dit weekend deze stap hebben kunnen zetten. Toch denk ik dat we meer gefocust moeten zijn op volgend jaar, zodat we het Red Bull dan gelijk moeilijk kunnen maken.”

Over een nieuw seizoen van de 38-jarige Brit bij Mercedes is nog niks bekend. De onderhandelingen over zijn aflopende contract lopen nog. “Ik heb nog niks getekend, maar ik geloof dat ik morgen weer met Toto ga zitten. Ik hoop dat we het dan kunnen afronden”, liet Hamilton weten.