Verstappen bijna gelijk met Senna door 40e zege in Formule 1

Max Verstappen nadert door zijn veertigste zege in de Formule 1 racelegende Ayrton Senna op de ranglijst aller tijden. De Braziliaan boekte van 1984 tot en met 1994 41 zeges in 162 races. De 25-jarige Verstappen reed zondag in de Grote Prijs van Spanje zijn 170e race in de Formule 1.

Verstappen is nog wel ver verwijderd van recordhouder Lewis Hamilton, die in de GP van Spanje tweede werd achter de Nederlander. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam uit in 317 races en won er daar 103 van. Michael Schumacher uit Duitsland neemt met 91 overwinningen de tweede plek in, voor zijn landgenoot Sebastian Vettel die 53 keer won.

Tweevoudig wereldkampioen Verstappen boekte zijn eerste zege, in 2016, ook op het circuit van Barcelona. De Nederlander werd daarmee op een leeftijd van 18 jaar en 228 dagen de jongste coureur ooit met een zege in de raceklasse. Zijn overwinning van zondag was zijn derde in Spanje, nadat hij daar vorig jaar ook al de beste was.