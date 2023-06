Persbureau AFP: organisatie Tour voert opnieuw coronaprotocol in

De organisatie van de Tour de France voert opnieuw een coronaprotocol in. Dat melden bronnen aan het Franse persbureau AFP. De wedstrijdleiding lijkt daarmee problemen die zich onlangs in de Ronde van Italiƫ voordeden te willen voorkomen.

In de Giro verlieten vele renners vorige maand de wedstrijd voortijdig vanwege een positieve coronatest. Onder hen was ook de Belg Remco Evenepoel, die op dat moment het klassement aanvoerde.

Het is de bedoeling dat betrokkenen in de Tour verplicht een mondkapje gaan dragen en ook moet iedereen weer voldoende afstand van elkaar houden, melden de bronnen. Renners en journalisten moeten weer in een zogenoemde ‘bubbel’ verblijven. Het uitdelen van handtekeningen door renners aan fans is er daardoor deze editie niet bij.

“Het stoort me niet zolang we allemaal gezond blijven. Ik zet liever een mondkapje op dan dat er een uitbraak ontstaat en veel renners worden uitgesloten vanwege het coronavirus”, aldus David Gaudu, ploegleider van Groupama-FDJ tegen AFP.

De wedstrijdleiding maakt de plannen komende week bekend, is de verwachting.