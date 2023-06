De Vries: zonder slechte start had GP Spanje er anders uitgezien

Formule 1-coureur Nyck de Vries heeft het gevoel dat er bij de Grote Prijs van Spanje meer voor hem had ingezeten. De Fries van AlphaTauri baalde van zijn start, waarbij hij al snel terugviel naar de zestiende positie. Uiteindelijk eindigde de 28-jarige Nederlander als veertiende, dezelfde positie als vanwaar hij de race was begonnen.

De Vries vond het moeilijk om na zijn slechte start snel posities terug te winnen. “Ik had met name op het rechte stuk de snelheid niet”, zei de dit seizoen nog puntloze coureur bij Viaplay. “Met name de beginfase was heel moeilijk. De laatste 30 procent van de race vond ik wel heel erg sterk en competitief. Zonder die eerste ronde had het er heel anders uitgezien.”

De man van AlphaTauri eindigde vorige week in Monaco op de twaalfde plek. Toch toonde De Vries zich in Barcelona tevredener dan een week eerder. “Ik vind dat ik nu sterker en competitiever was. Maar nu moeten we alles nog een beetje bij elkaar zien te krijgen.”

Yuki Tsunoda, zijn Japanse teamgenoot, werd twaalfde op het Circuit de Catalunya.