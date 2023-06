Svitolina met coach Sluiter naar kwartfinale Roland Garros

Elina Svitolina heeft onder trainer Raemon Sluiter weer de weg naar boven gevonden. De tennisster uit Oekraïne staat in de kwartfinale van Roland Garros. Ze versloeg de Russin Daria Kasatkina in twee sets: 6-4 7-6 (5)

Svitolina ging in maart de samenwerking aan met Sluiter, die in het verleden Kiki Bertens bijstond en naar de mondiale top 10 loodste. De speelster is mede door een bevalling teruggevallen op de wereldranglijst. Maar ze won vorige week het toernooi van Straatsburg en staat nu voor het eerst sinds 2021 in een kwartfinale van een grandslamtoernooi.

Svitolina stuit in de kwartfinale op de als tweede geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus. Zij was in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Sloane Stephens: 7-6 (5) 6-4.