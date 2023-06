Verstappen start in Grote Prijs van Spanje van poleposition

Formule 1-coureur Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Spanje vanaf pole. De Nederlandse wereldkampioen zette zaterdag in de kwalificatie de beste tijd neer. Verstappen, ook leider in de huidige WK-stand, kwam op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona tot 1.12,272.

Carlos Sainz (Ferrari) uit Spanje werd tweede op bijna een halve seconde. De Brit Lando Norris eindigde in zijn McLaren als derde. Voor Verstappen is het zijn vierde pole van dit seizoen, waarin hij meestal ongenaakbaar is.

Sergio PĂ©rez belandde in de tweede fase van de kwalificatie in de grindbak en kwam niet verder dan de 11e plaats. De ploeggenoot van Verstappen crashte vorige week in Monaco ook al in de kwalificatie.

Nyck de Vries was in de kwalificatie in Spanje in zijn AlphaTauri goed voor de 14e tijd.