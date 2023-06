Droom komt uit voor darter Van Gerwen met zege in New York

Michael van Gerwen heeft in de Madison Square Garden in New York de US Darts Masters op zijn naam geschreven. De Nederlander was in de finale tegen de Canadees Jeff Smith oppermachtig. Hij won de wedstrijd met 8-0.

Van Gerwen won vorige week voor de zevende keer de Premier League of Darts. De zege in New York deed hem veel. Er kwam voor hem naar eigen zeggen een droom uit. “We spelen nu voor het tweede jaar in de Madison Square Garden, maar ik heb nog nooit een titel gewonnen op zo’n iconische plek. Dat is weer een groot doel dat ik van mijn lijst kan afhalen”, zei Van Gerwen na zijn zege.

Hij plaatste zich voor de finale door een nipte zege op Rob Cross. Van Gerwen versloeg de Engelsman met 7-6.

De organisatie maakte na afloop bekend dat de US Darts Masters volgend jaar opnieuw in de Madison Square Garden wordt gehouden.