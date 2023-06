Tennisser Zverev naar kwartfinales Roland Garros

Tennisser Alexander Zverev heeft de kwartfinales van Roland Garros bereikt. De 26-jarige Duitser won in drie sets van de Bulgaar Grigor Dimitrov: 6-1 6-4 6-3.

De Duitser scheurde vorig jaar tijdens de halve finale van Roland Garros tegen Rafael Nadal meerdere enkelbanden en moest geopereerd worden. Daarna volgde een lange revalidatie.

Zverev, in Parijs als 22e geplaatst na een jaar van revalideren, begon goed tegen de Bulgaar die als 28e werd geplaatst. De Duitser begon met twee breaks en liep uit naar 4-0 en met een derde break pakte hij met 6-1 de set.

In de tweede set kwam Dimitrov met 4-2 voor, maar Zverev won vervolgens vier games op rij. De Duitser had daarna aan één break genoeg om op 5-3 voor de wedstrijd te serveren. Op zijn eerste matchpoint was het raak.

“Het is geweldig dat ik weer in staat ben te spelen zoals ik speel”, zei Zverev na afloop op de baan. “Ik ben weer terug in de kwartfinale van Roland Garros, dat is ongelofelijk voor mij. Hopelijk komt er nog meer, ik ben nu hier en ik wil nog niet weg.”

In de kwartfinales neemt Zverev het op tegen Tomás Martín Etcheverry. De 23-jarige Argentijn versloeg in drie sets de Japanner Yoshihito Nishioka: 7-6 (8) 6-0 6-1.

Etcheverry die bij zijn eerste deelname aan Roland Garros niet verder was gekomen dan de eerste ronde, heeft dit jaar nog geen set verloren. De Argentijn schakelde in de tweede ronde de als vijftiende geplaatste Kroaat Borna Coric uit.