Olympiërs Parijs moeten twee dagen na optreden dorp verlaten

Nederlandse sporters moeten volgende zomer twee dagen na hun optreden op de Spelen in Parijs het olympisch dorp verlaten. Zo wil sportkoepel NOC*NSF voor “iedereen dezelfde omstandigheden creëren”, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van De Telegraaf. Sporters kunnen er daarna voor kiezen om zelf een ander verblijf te regelen in de Franse hoofdstad of met een “mooie TeamNL-terugreis” naar huis te gaan.

De sporters kunnen er alsnog voor kiezen bij de sluitingsceremonie te zijn. Zij worden dan met een speciale bus weer naar Parijs gebracht. Bij de Spelen van Rio in 2016 was er veel kritiek op de vroege min of meer gedwongen aftocht van atleten die klaar zijn met sporten. De vlucht kreeg de weinig vleiende bijnaam ‘losersvlucht’. Tijdens de Spelen van Tokio in 2021 moest iedereen vanwege coronaregels sowieso snel naar huis.

Bijna de helft van de Nederlandse deelnemers slapen sowieso niet in het olympisch dorp. Onder anderen de roeiers, paardensporters, wielrenners en handballers slapen in hotels. “Zij kunnen net als de TeamNL-sporters die in het olympisch dorp verblijven gebruikmaken van de twee opties”, stelt NOC*NSF.

De komende Olympische Spelen zijn volgend jaar van 26 juli tot en met 11 augustus.